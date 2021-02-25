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سيارات

بعد الأوفر برايس .. أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 في السوق المصري.. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:10 ص
أوبل كروس لاند 2021
أوبل كروس لاند 2021
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أماني نوار
من المعروف أن الأوفر برايس هو عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي التى طرحت به السيارات ، ويتم إقراره من جانب الموزعين ،والتجار على السيارات المباعة ، وهذا ماحدث لطرازات أوبل كروس لاند بقيمة تتراح من 10 إلى 15 ألف ، ويترواح سعر أوبل كروس لاند تتراوح بين 335 و365 ألف جنيه.
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ومن المعروف أن سيارة أوبل كروس لاند تنتمي لسيارات SUV، متعددة الاستخدامات وهي مزودة بمحرك من 3 إسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو ، وينتج قوة 110 حصان ، وعزم دوران 205 نيوتن ، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

أما تسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 11.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلو متر في الساعة ، بالنسبة لتصميم السيارة فهو انيق ، وعصري مع لمسة شبابية من الخارج ، كما أنها متميزة من الالوان ، والتي تناسب كل الأذواق .

تتميز السيارة بخاصية الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل مع إيقاف السيارة ، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة المهام ، مع تابلوه أنيق من اجود الخامات ، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس .
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تم تعزيز اوبل كروس لاند بإمكانية تغيير وضعية كرسي السائق في وضعية السائق في 8 وضعيات ، بالإضافة إلى التحكم في وضعية الراكب  مع سقف بانوراما وبلوتوث ونظام صوتي مميز مكون من 6 سماعات وحساس إضاءة وحساس مطر

بالنسبة لخاصية الأمان فجائت السيارة بباقة متكاملة من وسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية وفرامل ABS ، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBDعلى العجلات ، بالإضافة إلى توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD على العجلات وأيضا برنامج التوازن الإلكتروني ESP وبذلك فإن كروس لاند قد حققت الراحة والرفاهية والأمان.

بالصور.. أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند موديل 2021 في مصر | مصراوى


زيادة حتى 15 ألف جنيه على أوبل كروس لاند موديل 2021 في مصر ( | مصراوى

صدى البلد: سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور
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