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سيارات

أوبل كروس لاند فيس ليفت قريبا في مصر.. مواصفات

الأحد 31/يناير/2021 - 05:04 ص
أوبل كروس لاند
أوبل كروس لاند
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اماني نوار
أعلنت أوبل عن طرح كروس لاند الفيس ليفت في مصر الفترة القادمة ، والتي تتميز بتغييرات كثيرة  في الشكل الخارجي والتجهيزات بالإضافة استمرارها بنفس المحركات .

وتستمد السيارة قوتها بمحرك 1200 سي سي 3 سلندر تيربو بقوة إجمالية 110 حصان ، وعزم دوران 205 نيوتن ،مع ناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات .

أما تسارع السيارة فيصل إلى 100 كم في الساعة خلال 11.8 ثانية مع توفر تجهيزات تشمل 6 إيرباج للسيارة ، وبالنسبة لوسائل الأمان فالسيارة بها فرامل abs ، وحساسات ركن في الامام والخلف من السيارة مع رصد الضغط في الإطارات بالسيارات .


ومن الداخل فتتوفر في السيارة عجلة قيادة قابلة للتعديل وباور ستيرينج مع شاشة معلومات ، وحساسات للمطر ، وتكييف مانيوال أو أتوماتيك ، ومسند ذراع ، وحساسات سرعة .


أما السيارة فتتمتع بعجلات 16 أو 17 بوصة ، وذلك حسب الفئة وكشافات شبورة في الامام ، مع وحدات نهارية ليد واسبويلر ، وكاميرا في الخلف مع لمسات كرومية في أجزاء السيارة الامامية ، والخلفية بالإضافة إلى كشافات ليد في الخلف في أول فئة .

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