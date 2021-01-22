مقارنة بين وحوش الـSUV.. أوبل جراند لاند وشقيقتها الصغرى كورس لاند موديل 2021.. صور

تقدم العلامة الألمانية الشهيرة أوبل العديد من اصداراتها المتنوعة في عالم المحركات، و التى تلقي دومًا إعجاب شرائح كثيرة من محبي السيارات، و من بين النماذج المطروحة، الاصدارين جراند لاند و كورس لاند، الذان يعبران عن مفهوم الشركة للنسخ المقدمة عن فئة الـSUV.





1- اوبل جراند لاند موديل 2021





تمتعت أوبل جراند لاند 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.





و تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 9.4، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة قدرها 100 كم.





حصلت أوبل جراند لاند 2021 العديد من وسائل الأمن والسلامة التي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام متابعة ضغط الاطارات، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.





كما جاءت السيارة بعدة تجهيزات داخلية بحسب الفئات المقدمة و منها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 7 بوصة، و مقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم ، وفرامل يد كهربائية، و عدد 6 مكبرات صوتية، ومستشعرات ركن أمامية و خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.





و زودت خارجيًا بمصابيح ضباب أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، و فتحة سقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 454.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGH LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 499.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 529.990 جنيه.





2- أوبل كروس لاند موديل 2021





تستمد أوبل كروس لاند موديل 2021 قوتها من سواعد محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1200 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، و تنتقل السرعات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.





ومن خلال هذه القدرات الفنية تتمكن السيارة الانطلاق نحو سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات، في توقيت زمني قدره 11.8 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، وذلك عند خوضها مسافات تقدر بـ 100 كم.





تحتوي أ وبل كروس لاند على العديد من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، و نظام متابعة ضغط الاطارات.





تأتي السيارة بعدة تجهيزات خارجة و داخلية مثل، مثبت سرعة، و مرايات جانبية كهربائية، و خاصية تفعيل و ايقاف المحرك "بصمة"، و شاشة ملونة لعرض الوسائط المتنوعة والخرائط بلغ قياسها 7 بوصة، و مستشعرات ركن أمامية وخلفية، و فتحة سقف.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 334.990 جنيه.