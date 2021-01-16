سعر أوبل استرا 2019 في سوق المستعمل

تعتبر سيارة أوبل استرا من الطرازات المميزة التي طرحتها أوبل سنوات، والسبب أنها تتميز بطراز فخم، وفي نفس التوقيت ، شبابي ، ويتراوح سعر أوبل استرا في سوق المستعمل بداية من 266 إلى 276 ألف جنيه على حسب حالتها .



وفي هذا التقرير نتعرف على مواصفات أوبل استرا وهي كالتالي :





تستمد السيارة قوتها بمحرك سعة 1.4 لتر موزعة على أربعة أسطوانات ومزود بنظام شحن توربيني للهواء يولد قوة 140 حصان عند 5000 – 6000 لفة وعزم دوران 200 نيوتن.









وتتميز السيارة بوسائل أمان عديدة وهي 4 وسائد هوائية ، ونظام منع انغلاق الفرامل abs، مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام الثبات الإلكتروني ESP ونظام التحكم في الجر TC .









وتتوفر السيارة بمصابيح أمامية ، مع إضاءة نهارية بتقنية LED ، وتحكم في ضبط مستوى إضاءة المصابيح الأمامية ومرايا جانبية كهربائية الضبط مع خاصية الضم ، والتدفئة .



