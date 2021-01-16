سعر أوبل استرا 2019 في سوق المستعمل

تعتبر سيارة أوبل استرا من الطرازات المميزة التي طرحتها أوبل سنوات، والسبب أنها تتميز بطراز فخم، وفي نفس التوقيت، شبابي، ويتراوح سعر أوبل استرا في سوق المستعمل بداية من 266 إلى 276 ألف جنيه على حسب حالتها .
وفي هذا التقرير نتعرف على مواصفات أوبل استرا وهي كالتالي :
تستمد السيارة قوتها بمحرك سعة 1.4 لتر موزعة على أربعة أسطوانات ومزود بنظام شحن توربيني للهواء يولد قوة 140 حصان عند 5000 – 6000 لفة وعزم دوران 200 نيوتن.
وتتميز السيارة بوسائل أمان عديدة وهي 4 وسائد هوائية ، ونظام منع انغلاق الفرامل abs، مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام الثبات الإلكتروني ESP ونظام التحكم في الجر TC .
وتتوفر السيارة بمصابيح أمامية ، مع إضاءة نهارية بتقنية LED ، وتحكم في ضبط مستوى إضاءة المصابيح الأمامية ومرايا جانبية كهربائية الضبط مع خاصية الضم ، والتدفئة .
كما أن السيارة تدعم توصيل الهواتف الذكية من خلال تقنية البلوتوث أو مخارج من فئة USB و AUX ... كما تتوفر العجلات المعدنية للسيارة بقياس 16 بوصة.