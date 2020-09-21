مواصفات وأسعار اوبل كروس لاند 2020في السوق المصرية

تعتبر سيارة أوبل كروس لاند هي بديل لسيارة ميريفا ،والتي كانت من أكثر السيارات شعبية ، وهذا يوضح لنا أهمية السيارات ذات الدفع الرباعي بالنسبة لـشركات السيارات







وتتميز اوبل كروس لاند بتصميم رائع وانسيابي بالإضافة إلى السعر المناسب مقارنة بمنافسيها ، وحصلت على تخفيض أيضاتأتي السيارة في السوق المصري بفئتين ، كما أنها تأتي مع محرك 1200 سي سي تيربو 3 سلندر وهو أمر غير جيد فالكثير من سائقي السيارات لاتفضل السيارات التي تعمل بمحرك 3 سلندر ،وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم في 11.8 ثانية ، واقصى سرعة تحققها السيارة هي 187 كيلو متر / ساعة .وتتميز السيارة بالثبات الممتاز على السرعات العالية مما يجعلها تتميز عن بعض السيارات الموجودة في هذه الفئة ، ولكن السيارة ليست موجهه لتقدم أداء رياضي .كما تستطيع هذه السيارة منافسة العديد من السيارات في السوق المصري ، مثل ستروين c3 ، التي تنافسها بشكل قوي ، وفورد ايكو سبورت أيضا وتعتبر منافس قوي لام جي والتي بدأت االانتشار في الشوارع المصرية خلال هذه الفترة .من أكثر مميزات السيارة أنها موفر للبنزين بشكل كبير ، وبالنسبة للسيارات الموجود في فئتها السعرية ، معدل التسارع السيارة ممتاز بالنسبة لقوة الموتور وحجم السيارة، كما انها تدعة الكثير من وسائل الامان والكماليا والتجهيزات ،سهولة صيانة السيارة وإنتشار قطع الغيار كما ان اداء الموتور مميز جدًا ومتناغم بشكل كبير مع الفتيس ، بالإضافة إلى ثبات السيارة ممتاز خاصة على السرعات العالية وعزل الصوت أكثر من رائع كما نرى في ابل جراند لاندمن عيوب السيارة التحكم في كراسي السيارة الاماميه وإرتفاعها يتم بشكل يدوي فالكراسي ليست كهربائية بالأضافة إلى محرك السيارة مكون من 3 اسطوانات مما يصدر اهتزازات داخل السيارةالسيارة تأتي في السوق المصري بفئتين الأولى منهم بسعر 325 الف جنيه مصري والثانيه بسعر 350 الف جنيه مصري حيث رأينا منذ فتره تخفيضات على اوبل كروس لاند وصلت الى 95 الف جنيه.