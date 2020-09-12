AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:06 ص
أوبل جراند لاند
أوبل جراند لاند
Advertisements
اشرف عطية
تتغير اسعار السيارات في مصر من يوم لأخر بسبب ظروف اقتصادية و عروض اسعار الوكلاء و يبحث المستهلك بشكل دوري عن اسعار السيارات و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار أوبل جراند لاند opel grandland  اليوم في مصر . 


مواصفات أوبل جراند لاند opel grandland 
تعتبر السيارة أوبل جراند لاند opel grandland هي أكبر سيارات أوبل في الوقت الحالي، وهي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وبمحرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 165 حصان. 

EL TAREK | الطارق| Cars | Used Cars | New Cars | Buy Car ...

تأتي السيارة أوبل جراند لاند opel grandland  بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 201 كم في الساعة .

Opel GrandLand X Topline 2020 - Motors Plus

opel grandland 2020 سعر
opel grandland 2020 Elegance  بسعر 439.990 جنيه . 

opel grandland 2020 Highline بسعر 479.990 جنيه . 

opel grandland 2020 Topline بسعر 509.990 جنيه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland ..فيديو وصور

اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور

ترشيحاتنا

غدا.. طرح كراسات الشروط لـ3098 قطعة أرض بنظام القرعة فى 11 مدينة جديدة

متى صلاة الشروق وهل لها أجر عمرة تامة؟.. علي جمعة يجيب

بإطلالة ملائكية.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها

إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه في حادث تصادم الزمالك

محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محامين للدفاع عن اللاعب بسبب عبدالله جمعة

بعد عودتها من الاعتزال.. نهى عابدين توشك على الانتهاء من إلا أنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

عاش الرعب.. حرائق الغابات تقتل طفلًا بجوار كلبه في مشهد أليم