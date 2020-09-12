قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور

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مواصفات أوبل جراند لاند opel grandland

تعتبر السيارة أوبل جراند لاند opel grandland هي أكبر سيارات أوبل في الوقت الحالي، وهي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وبمحرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 165 حصان.









تأتي السيارة أوبل جراند لاند opel grandland بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 201 كم في الساعة .







