قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور

تتغير اسعار السيارات في مصر من يوم لأخر بسبب ظروف اقتصادية و عروض اسعار الوكلاء و يبحث المستهلك بشكل دوري عن اسعار السيارات و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر .
مواصفات أوبل جراند لاند opel grandland
تعتبر السيارة أوبل جراند لاند opel grandland هي أكبر سيارات أوبل في الوقت الحالي، وهي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وبمحرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 165 حصان.
تأتي السيارة أوبل جراند لاند opel grandland بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 201 كم في الساعة .
opel grandland 2020 سعر
opel grandland 2020 Elegance بسعر 439.990 جنيه .
opel grandland 2020 Highline بسعر 479.990 جنيه .
opel grandland 2020 Topline بسعر 509.990 جنيه.