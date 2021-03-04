النصر السعودي يغرق في الديون.. فيفا يحكم بـ 20 مليون ريال لصالح جوليانو

أكدت تقرير صحفي سعودي، أن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، ألزمت نادي النصر، بدفع 20 مليون ريال لصالح البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب الفريق السابق، وباشاك شهير الحالي.





وذكرت صحيفة " الرياضية" أن غرفة تسوية المنازعات ألزمت نادي النصر بدفع أربع ملايين ونصف مليون يورو " أي ما يعادل 20 مليون و 400 ألف ريال سعودي" لصالح جوليانو، قيمة رواتب العالم الأخير من عقده.





وأضافت الصحيفة السعودية، أن قرار الفيفا قابل للاستئناف، لكن إدارة النصر لم تستأنف حتى الآن، وسيصبح القرار ملزما، حال انتهاء المهلة القانونية.





وأضحت الصحيفة، أن قرار الفيفا يلزم النصر بتقديم دليل على دفع المبلغ المستحق، وفي حال عدم الالترازم بسداده بالإضافة إلى إلى الفائدة المحددة في القرار في غضون 45 يوما من تلقي الإخطار، ستفرض على النصر عقوبة المنع من تسجيل اي لاعب جديد حتى يتم دفع المبلغ المستحق.





وأكدت الصحيفة الصحيفة أن ديون النصر وصلت إلى 49 مليون ريال، بعد عقوبة جوليانو.



