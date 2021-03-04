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تعليم

تعليم الإسكندرية: ٤٠٥٩١ طالبا وطالبة دخلوا على منصة الامتحانات دون مشاكل

الخميس 04/مارس/2021 - 12:48 م
مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
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أحمد بسيوني

تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس امتحانات الصف الثاني الإعدادي والصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد سعد ان طلاب الصف الثاني الإعدادي أدوا امتحان واحد لكافة المواد، وتم متابعه أي مستجدات خاصة بامتحان الصف الثاني الاعدادي من غرف عمليات الادارات وانتهت الامتحانات فى تمام الساعة الحادية عشر دون حدوث أية مشاكل تذك.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في تمام الساعة العاشرة والنصف، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الصف الثاني الثانوي في المحافظة يبلغ ٤٠٥٩١ طالب وطالبة.


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واشار إلى ان يتابع سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للاستجابة السريعة لأي شكاوى من ابنائنا الطلاب.

واشار سعد إلى انه تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم.

كما اكد سعد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام التام بالكمامات، والتباعد والمسح الحرارى والتعقيم قبل وبعد كل امتحان.

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