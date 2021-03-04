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حوادث

ضبط 47 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة شخص بالفيوم

الخميس 04/مارس/2021 - 12:13 م
ضبط 47 ألف وحدة ألعاب
ضبط 47 ألف وحدة ألعاب نارية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم قيام ( سائق – مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فى الألعاب النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته ( 47 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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