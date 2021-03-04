ضبط 47 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة شخص بالفيوم
الخميس 04/مارس/2021 - 12:13 م
ضبط 47 ألف وحدة ألعاب نارية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية .
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم قيام ( سائق – مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فى الألعاب النارية .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته ( 47 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .