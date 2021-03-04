بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 2 - 1.





وذكرت شبكة " سي أن أن" التركية، أن مصطفى محمد سغيب عن جالاتا سراي مباراتين في الدوري التركي، بعد طرده أمام جالاتا سراي، وفقا لتقرير الحكم.





يذكر أن المباراتين المقبلتين لـ جالاتا سراي في الدوري التركي، أمام سيفا سبور 7 مارس، وكايسري سبور 13 مارس.





وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 7 مباريات حتى الآن في مسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 6 أهداف.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.



كشف تقرير صحفي عن مدة إيقاف المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، بعد طرده أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء،