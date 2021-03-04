لهذا السبب.. الأمير فيليب يقضي هذه الفترة الطويلة بالمستشفى

بعد أكثر من أسبوعين قضاهم الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية في المستشفى والغموض الذي دار عن حالته الصحية الخطرة، خرج قصر باكنجهام عن صمته وأوضح الحالة الصحية لـ دوق إدنبرة.





وصرح القصر إن الأمير فيليب خضع لعملية جراحية بسبب مرض قلبي أصابه منذ فترة وسيبقى في المستشفى لعدة أيام أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





فقد خضع دوق إدنبرة لـ إجراء عملية ناجحة بالقلب، وذلك بعد أن تم نقله من مستشفى الملك هنري السابع إلى مستشفى سانت بارثولوميو في الأول من مارس.





وقال قصر باكنجهام في بيان إن العملية أجريت يوم الأربعاء 3 مارس وسيبقى في المستشفى لتلقي مزيد من العلاج، وسيحتجز الأمير أيضًا "للراحة والاستجمام لـ عدد من الأيام.



