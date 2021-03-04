ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لهذا السبب.. الأمير فيليب يقضي هذه الفترة الطويلة بالمستشفى

الخميس 04/مارس/2021 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
بعد أكثر من أسبوعين قضاهم الأمير  فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية في المستشفى والغموض  الذي دار عن حالته الصحية الخطرة، خرج  قصر باكنجهام عن صمته وأوضح الحالة الصحية لـ دوق إدنبرة.

وصرح القصر  إن الأمير فيليب خضع لعملية جراحية بسبب مرض قلبي أصابه منذ فترة وسيبقى في المستشفى لعدة أيام أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

فقد خضع دوق إدنبرة لـ إجراء  عملية ناجحة بالقلب، وذلك بعد  أن تم نقله من مستشفى الملك هنري السابع إلى مستشفى سانت بارثولوميو في الأول من مارس.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن العملية أجريت يوم الأربعاء 3 مارس وسيبقى في المستشفى لتلقي مزيد من العلاج، وسيحتجز الأمير أيضًا "للراحة والاستجمام لـ عدد من الأيام.

الجدير بالذكر أن الامير  فيليب  قد تعرض لوعكة صحية أواخر عام 2011، وأجرى عملية جراحية لانسداد الشرايين بأحد الشرايين التاجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمره 99 عاما.. نقل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى

القصر الملكي يكشف حقيقة إصابة الأمير فيليب بفيروس كورونا

شاهد.. ولي العهد البريطاني يزور والده في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

زوج الملكة إليزابيث لن يغادر المستشفى.. حقيقة إصابته بمرض خطير

مرض غامض سبب احتجاز الأمير فيليب 10 أيام في المستشفى

قصر باكنجهام: نقل الأمير فيليب إلى مستشفى سانت بارثولوميو في لندن لإجراء فحوصات على القلب

ترشيحاتنا

بعد قرار إيقافه .. الأهلي يكشف عن مصير كهربا مع الفريق

احذري.. خطأ جسيم نرتكبه عند غسل الملابس يهدد الصحة

لليوم الثالث.. الكويت تسجل أكبر عدد إصابات بـ كورونا منذ بداية الجائحة

اليوم .. الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

بعد التصعيد الحوثي على اليمن والسعودية.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط

إحالة 3 موظفين بالعجوزة للجنايات لتلاعبهم في معاشات التأمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام