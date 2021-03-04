انفوجراف | تعرف على العلاقات المصرية السودانية فى أرقام .. تفاصيل

قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدول السودان السبت المقبل الموافق 6 مارس 2021 نشير إلى أهم المؤشرات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان





ويرصد " صدى البلد " أهم المؤشرات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والخرطوم من خلال الانفوجراف التالى :





1- الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضا لصالح مصر بلغ 130 مليون دولار لصالح





2 - تمثل الصادرات المصرية إلى السـودان نحو 1.5 ٪ من إجمالي الصادرات المصرية





3- القطن في الترتيب الثالث في قائمة أهم بنود الواردات المصرية من السودان





4 - سجل حجم التجارة بين البلدين عام 2020 نحو 862 مليون دولار عام 2020





5 - الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضا لصالح مصر بلغ 130 مليون دولار فى عام 2020 ، مقارنة ب 260.7 مليون دولار خلال عام 2019









6 - تمثل الصادرات المصـــرية إلى الســــــــودان نحو 1.5 ٪ من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم









7 - فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1 ٪ من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم





8- اهم السلع المصرية الواردة للسودان المنتجات البلاستيكية ،و الحديد ، والأسمدة ، والأدوية، والزجاج والأواني الزجاجية ، والمنتجات النسيجية ،ثم منتجات الورق والورق المقوى









9 - واهم واردات مصر من السودان البذور والفواكه الزيتية، ومجموعة الحيوانات الحية، ومجموعة القطن، ومجموعة اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل









10 - تتمثل أبرز الاتفاقات التجارية بين مصر والسودان في اتفاقية الكوميسا ، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى





11 - بلغ حجم الاستثمارات السودانية ليسجل نحو 9.1 ملايين دولار عام 2020





12 - بلغ عدد المشروعات المصرية في السودان حوالي 229 مشروعًا برأس مال بلغ حوالي 10.8 مليارات دولار







