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اقتصاد

انفوجراف | تعرف على العلاقات المصرية السودانية فى أرقام .. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدول السودان السبت المقبل الموافق 6 مارس 2021 نشير إلى أهم  المؤشرات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان 

ويرصد " صدى البلد " أهم المؤشرات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والخرطوم من خلال الانفوجراف التالى : 

1- الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضا لصالح مصر بلغ 130 مليون دولار لصالح 

2 - تمثل الصادرات المصرية إلى السـودان نحو 1.5 ٪ من إجمالي الصادرات المصرية

 3- القطن في الترتيب الثالث في قائمة أهم بنود الواردات المصرية من السودان 

 4 -  سجل حجم التجارة  بين البلدين عام 2020  نحو 862 مليون دولار  عام 2020 

 5 -  الميزان التجاري بين البلدين قد حقق فائضا لصالح مصر بلغ 130 مليون دولار فى عام 2020 ، مقارنة ب 260.7 مليون دولار خلال عام 2019 


6 -  تمثل الصادرات المصـــرية إلى الســــــــودان نحو 1.5 ٪ من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم 


 7 - فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1 ٪ من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم 

 8- اهم السلع المصرية الواردة للسودان المنتجات البلاستيكية ،و الحديد ، والأسمدة ، والأدوية، والزجاج والأواني الزجاجية ، والمنتجات النسيجية ،ثم منتجات الورق والورق المقوى 


 9 - واهم واردات مصر من السودان  البذور والفواكه الزيتية، ومجموعة الحيوانات الحية، ومجموعة القطن، ومجموعة اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل 


10 - تتمثل أبرز الاتفاقات التجارية بين مصر والسودان في اتفاقية الكوميسا ، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

11 - بلغ حجم الاستثمارات السودانية ليسجل نحو 9.1 ملايين دولار عام 2020 

12 - بلغ عدد المشروعات المصرية في السودان حوالي 229 مشروعًا برأس مال بلغ حوالي 10.8 مليارات دولار


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