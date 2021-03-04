محافظ أسيوط : حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى في 4 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتمهيد غير المرصوفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناه فضلًا عن رفع القمامة وإزالة التعديات على الأراضي أولًا بأول للحفاظ على حق الدولة والشعب.





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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بكافة قرى ومراكز المحافظة مضيفًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.











