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محافظات

محافظ أسيوط : حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى في 4 مراكز

الخميس 04/مارس/2021 - 01:31 م
حملات نظافة وتمهيد
حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى ب4 مراكز
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتمهيد غير المرصوفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناه فضلًا عن رفع القمامة وإزالة التعديات على الأراضي أولًا بأول للحفاظ على حق الدولة والشعب. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بكافة قرى ومراكز المحافظة مضيفًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات نظافة وتمهيد للشوارع بمراكز البداري والغنايم والقوصية وأبوتيج والقرى التابعة لهم حيث تم رفع مخلفات الرى بقرية نجع المغربي غرب النيل بالتعاون مع المواطنين والمشاركة المجتمعية والمساعدة بمقطورات وجرارات زراعية حيث تم رفع ما يزيد عن ١٨ مقطورة و١٠ قلابات وهو ما يوازي ١٠٠ طن مخلفات تقريبًا كما تم رفع 65 طنا من القمامة بمعدات الحملة من قلاب ولودر وعمال النظافة اثناء الفترة الصباحية  بشوارع المدينة الرئيسية فضلًا عن رفع القمامة والمخلفات من أماكن تجمعها بأبوتيج وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع وإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق لتسهيل الحركة والمرور والانتقال داخليًا وبين القرى وبعضها مضيفًا أن هذه الحملات برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.
محافظ أسيوط : حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى في 4 مراكز
محافظ أسيوط : حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى في 4 مراكز
محافظ أسيوط : حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى في 4 مراكز
محافظ أسيوط : حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى في 4 مراكز
محافظ أسيوط : حملات نظافة وتمهيد طرق بقرى في 4 مراكز
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