توزيع الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز القلب والجهاز الهضمي في دمياط

صرح الدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، "لصدى البلد" بأن اليوم سيبدأ توزيع الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا على المواطنين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم إلكترونيًا وجاءت لهم رسالة بالإفادة بالتوجه الى مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط لتطعيم.

وأشار "عبدالجواد" إلى أن التطعيم سيبدأ يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساء جميع الأيام ومنها يوم الجمعة أيضًا لاستيعاب كافة المواطنين.





وأوضح أن الفرق المكلفة بالمستشفيات المختلفة قامت بتطعيم الفرق الطبية بلقاح استرازينيكا اوكسفورد فيروس كورونا.. يأتى ذلك بناء إلى الخطة الوقائية للدولة وسياسات قطاع الوقائى بوزارة الصحة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وناشد المواطنين بضرورة التوجه إلى مركز القلب والجهاز الهضمى للتطعيم ممن جاءت لهم رسالة فقط بالتوجه والآخرين ممن سجّلوا عليهم أن ينتظروا دورهم باستلام رسالة التطعيم وبناءا عليها التوجة لمركز القلب للحصول على الجرعة.



