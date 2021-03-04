طريقة علاج الخلعة بالحلبة والأعشاب

تعد اضطرابات القلق ، مثل اضطراب القلق العام (GAD) ، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، واضطراب القلق الاجتماعي (SAD) ، من بين أكثر الأمراض النفسية شيوعًا مع انتشار يبلغ حوالي 30 ٪ ، ويُعرَّف اضطراب القلق العام بأنه قلق مستمر وغير ضروري من الحياة اليومية و / أو الأحداث لمدة 6 أشهر على الأقل.

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قلق

أعراض الخرف

اكتئاب

أرق

آلام الدورة الشهرية

يمتلك العديد من المعالجين بالتدليك مزيجًا ممزوجًا مسبقًا أو أكثر وسيختارون المزيج بناءً على مخاوفك الصحية، ومن المرجح أن يشتمل التدليك للاسترخاء وتخفيف التوتر على زيت اللافندر الأساسي ، في حين أن التدليك المنعش قد يشمل زيت إكليل الجبل العطري، قد يشركك المعالج في عملية الاختيار من خلال مطالبتك بشم مزيج مختلف.





قد يضيف بعض المعالجين بالتدليك الزيوت الأساسية إلى زيت التدليك مباشرة قبل كل تدليك بناءً على حالتك الفريدة أو أهدافك الصحية.



