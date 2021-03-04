طريقة علاج الخلعة بالحلبة والأعشاب

يمكن لجميع أنواع الرهاب والخلعة أن تحد من أنشطتك اليومية وقد تسبب قلقًا شديدًا واكتئابًا، ومن المرجح أن تسبب حالات الرهاب المعقدة، مثل رهاب الخلاء والرهاب الاجتماعي، هذه الأعراض.
غالبًا ما يتجنب الأشخاص المصابون بالرهاب عن قصد ملامسة الشيء الذي يسبب لهم الخوف والقلق، وفي بعض الحالات، يمكن أن يصاب الشخص بالرهاب حيث يصبح خائفًا من التعرض للقلق نفسه لأنه يشعر بعدم الراحة.
طريقة علاج الخلعة بالحلبة
غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالرهاب من نوبات الهلع، ويمكن أن تكون هذه مخيفة ومزعجة للغاية، غالبًا ما تحدث الأعراض فجأة ودون سابق إنذار، ومن أبرزها..
التعرق
يرتجف
الهبات الساخنة أو القشعريرة
ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
إحساس بالاختناق
سرعة ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب).
ألم أو ضيق في الصدر
إحساس بالفراشات في المعدة
غثيان
الصداع والدوخة
شعور بالاغماء
خدر أو دبابيس وإبر
فم جاف
حاجة للذهاب إلى المرحاض
رنين في أذنيك
الارتباك
ويمكن في هذه الحالة تناول بعض المشروبات التي تساعدك على الهدوء، والشعور بالراحة للتخلص من احساس الخلعة، والخوف بشكل تدريجي والأحساس بالأمان، ولكن لا يوجد دليل علمي على ان الحلبة تساعد في علاج الخلعة .
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طريقة علاج الخلعة بالتدليك
العلاج بالتدليك هو نوع آخر من ممارسات الطبية البديلة التي تستخدم غالبًا لعلاج آلام العضلات وإصاباتها وتيبسها، تم استخدام العلاج بالتدليك مؤخرًا لعلاج المشكلات العقلية والعاطفية ، بما في ذلك التوتر والقلق والاكتئاب والخلعة.
يعتبر أيضًا أسلوبًا للاسترخاء ، قد يكون العلاج بالتدليك قادرًا على المساعدة في تقليل التوتر وإثارة مشاعر الهدوء والاسترخاء العميق، بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون التدليك قادرًا على كبح مشاعر الخوف والقلق والمساعدة في إدارة أعراض اضطراب الهلع الأخرى .
تعد اضطرابات القلق ، مثل اضطراب القلق العام (GAD) ، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، واضطراب القلق الاجتماعي (SAD) ، من بين أكثر الأمراض النفسية شيوعًا مع انتشار يبلغ حوالي 30 ٪ ، ويُعرَّف اضطراب القلق العام بأنه قلق مستمر وغير ضروري من الحياة اليومية و / أو الأحداث لمدة 6 أشهر على الأقل.
ويعد الحزن واضطراب ما بعد الصدمة، وهما ثاني وثالث أكثر اضطرابات القلق انتشارًا ، على التوالي ، يتسمان إلى حد كبير بالخوف من موقف واجهته سابقًا، ويحدث اضطراب ما بعد الصدمة في مجموعة فرعية من الأشخاص الذين شهدوا أو عانوا من حدث صادم ، مثل الحرب أو الاعتداء الشخصي ، ويتميز بالخوف المستمر وتجنب المواقف الاجتماعية، وهناك نوعان رئيسيان من اضطراب القلق الاجتماعي: اضطراب القلق الاجتماعي المحدد ، والذي يوصف بالخوف وتجنب المواقف والتفاعلات الاجتماعية المعينة (على سبيل المثال ، الخوف من التحدث أمام الجمهور ، والاضطراب العاطفي الموسمي المعمم ، الذي يتميز بتجنب جميع المواقف الاجتماعية إن علاج اضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب العاطفي الموسمي غير محدد نوعًا ما ويتضمن العلاج النفسي المعرفي بالاشتراك مع العلاجات الدوائية المصممة أصلًا للاكتئاب أو اضطراب القلق العام.
علاج الخلعة بالأعشاب مجرب
تساعد الأعشاب، والزيوت العطرية على علاج الخلعة، ويتم استكشاف استخدام الزيوت الأساسية العلاجية في التدليك للحالات التالية:
قلق
أعراض الخرف
اكتئاب
أرق
آلام الدورة الشهرية
يمتلك العديد من المعالجين بالتدليك مزيجًا ممزوجًا مسبقًا أو أكثر وسيختارون المزيج بناءً على مخاوفك الصحية، ومن المرجح أن يشتمل التدليك للاسترخاء وتخفيف التوتر على زيت اللافندر الأساسي ، في حين أن التدليك المنعش قد يشمل زيت إكليل الجبل العطري، قد يشركك المعالج في عملية الاختيار من خلال مطالبتك بشم مزيج مختلف.
قد يضيف بعض المعالجين بالتدليك الزيوت الأساسية إلى زيت التدليك مباشرة قبل كل تدليك بناءً على حالتك الفريدة أو أهدافك الصحية.
تختلف جودة الزيوت الأساسية بشكل كبير، تختلف الزيوت الأساسية عن الزيوت المصنوعة من الروائح الاصطناعية التي ليس لها تأثيرات علاجية، يميل المعالجون بالتدليك الذين هم على دراية كبيرة بالعلاج العطري إلى استخدام الزيوت الأساسية عالية الجودة في زيوت التدليك الخاصة بهم.
قد يساعد العلاج بالروائح بزيوت ومستحضرات التدليك العطرية المعطرة بالزيوت في تخفيف التوتر والقلق، إذا كنت تفكر في تجربة تدليك العلاج بالروائح ، فمن الجيد التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولًا لمناقشة ما إذا كان مناسبًا لك.
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المصدر verywellmind.