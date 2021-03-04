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فن

سهر الصايغ تواصل تصوير مسلسل الطاووس

الخميس 04/مارس/2021 - 02:59 م
سهر الصايغ
سهر الصايغ
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آيه عاطف
تواصل الفنانة سهر الصايغ، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "الطاووس"، وذلك بصحبة كل من الفنان جمال سليمان، وسميحة ايوب وغدد أخر من النجوم.

إستمر التصوير في جاردن سيتي عدة أيام كما تم الانتهاء من تصوير مشاهد في المريوطية، ومن ثم يتبقى عدد من المشاهد بين الأسكندرية والساحل الشمالي.

يذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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