سهر الصايغ تواصل تصوير مسلسل الطاووس

تواصل الفنانة سهر الصايغ ، تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "الطاووس"، وذلك بصحبة كل من الفنان جمال سليمان، وسميحة ايوب وغدد أخر من النجوم.





إستمر التصوير في جاردن سيتي عدة أيام كما تم الانتهاء من تصوير مشاهد في المريوطية، ومن ثم يتبقى عدد من المشاهد بين الأسكندرية والساحل الشمالي.



