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رياضة

جالاتا سراي يستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو

الخميس 04/مارس/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي سيستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 1-2.

وذكرت صحيفة " takvim"، أن إدارة جالاتا سراي ستستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو، لمنع إيقافه، حيث ترى إدارة النادي أن تدخل المهاجم المصري لا يستحق بطاقة حمراء من الأساس.

وأكدت الصحيفة، ان اتحاد الكرة التركي سيحيل واقعة مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط، اليوم الخميس، على أن تصدر العقوبة ضده غدا الجمعة، بعدها يتم النظر في استئناف جالاتا سراي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 7 مباريات حتى الآن في مسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 6 أهداف.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.
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