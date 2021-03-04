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فن

شاهد | رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة بتتجاوز

الخميس 04/مارس/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
روج  الفنان رامي جمال لأغنيته الجديدة "بتتجاوز".

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: بتتغير وتتحير .. على طول الألم والجرح يبقى عمرك قصيّر ، اسمعوا أغنية #بتتجاوز الآن على قناتي الرسمية بيوتيوب من اللينك في البايو ، إنتاج : RG Music Production، كلمات: صاحب السمو الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، ألحان: رامي جمال ، توزيع : أحمد إبراهيم، وتريات : سعيد كمال ميكس وماستر: أحمد إبراهيم.


وطرح الفنان رامي جمال، أول أغنية خليجية له بعنوان "بتتجاوز" من ألحانه، وكلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم.

وعن أغنية "بنتجاوز" كتب الفنان رامى جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع واثق في ذوق الجمهور والرقي وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية تحققت الأولي واتمني لها القبول واتمني دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة ودائما وأبدًا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي".

يذكر إن الفنان رامى جمال يعمل حاليًا على طرح ألبومه الجديد بعنوان "ولسه"، وتم طرح أغنيتن حتى الأن الأولى التى تحمل أسم الألبوم من كلمات جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية "ما بتكبريش" وتم طرحها في عيد الحب، من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع نادر حمدى، والأغنيتن من ألحان رامى جمال.
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