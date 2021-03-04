بدء فعاليات تلقي المواطنين أولى جرعات لقاح كورونا بالدقهلية .. شاهد

بدأت اليوم الخميس فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه بمستشفى المنصورة الدولى.





حيث تفقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة المستشفى الدولى وتابع فعاليات تلقى اللقاح وكان فى استقباله الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى.





فيما شهد وكيل الوزارة تطعيم عدد من المواطنين كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.





واشار وكيل وزارة الصحة الى ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي.





وأوضح انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط اما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

ودعى وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: