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برلمان

وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع

الخميس 04/مارس/2021 - 03:51 م
الراحل كمال عامر
الراحل كمال عامر
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
نعى وكيلا مجلس النواب النائب محمد ابو العينين و المستشار احمد سعد الدين اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب كما نعاه الامين العام لمجلس النواب المستشار احمد مناع 

و قالوا في برقيات التعازي : نتقدم  بصادق  المواساة في وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب سائلين المولى عز وجل أن يتغمد هو بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وأنا لله وأنا إليه راجعون".

وتوفي منذ قليل  النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب متأثرا باضابته بفيروس كورونا 

وقال النائب مصطفى بكري" في بيان له : "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسى مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة"

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراه فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا  رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان .
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