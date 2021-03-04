تفاصيل الحل السحرى لأندية الدورى لإنهاء أزمة مسحات كورونا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى أزمة مسحات كورونا لأندية الدورى الممتاز.









ورفضت أندية الدورى تحمل تكاليف إجراء مسحات فيروس كورونا فى مباريات الدوري المحلي، مطالبة بتحمل الجبلاية جميع التكاليف.









وقال المصدر ذاته: "أندية الدورى الممتاز طرحت على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي استبدال نظام مسحات كورونا بالرابيد تيست قبل مباريات الدوري الممتاز".









وأضاف: "أندية الدورى استندت إلى أن تكاليف الرابيد تيست أن تتخطى حاجز الـ ٢٠٠ جنية للاعب الواحد وفى متناول قدرة فرق الدورى المحلي".







