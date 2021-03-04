بدء فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على بدء فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بـ 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والامراض المناعية مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم ،بالاضافة الى تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية بمختلف مستشفيات العزل والصدر والحجميات بالمحافظة.





يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة والأطقم الطبية والتي وضعتها الدولة من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحى .





وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية اليوم – الى ان مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا هى مركز صحة الوليدية " امام ابراج النصر بحى شرق " ومستشفى الايمان العام بحى الاربعين و وحدة صحة الاسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية " طريق اسيوط – ديروط الزراعى " و وحدة صحة الاسرة بنزلة باقور بمركز ابوتيج " طريق اسيوط – سوهاج الزراعى " وتستقبل المواطنين بدء من الساعة 3 عصرا وحتى التاسعة مساءا وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد واماكن تلقى اللقاح منوها الى انه بالنسبة للمواطنين الغير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ولا يتم تطعيمه الا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم .





وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع دوريًا سير العمل في منظومة تلقي المواطنين والأطقم الطبية للقاح كورونا وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقى المواطنين الذين تم تسجيلهم على موقع الوزارة للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى خلال الجائحة مؤكدا أن أعمال التطعيم للمواطنين وتلقي الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء .





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وشهد مركز صحة الاسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية برئاسة الدكتور احمد الشلح المشرف على المركز ، اقبالا من المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع الوزارة وحصلوا على رسالة بموعد ومكان حصولهم على التطعيم .



