ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.. الفلاحين تعارض قانون الرى الجديد

الخميس 04/مارس/2021 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن قانون الموارد المائية المادة 38 الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب يقتضى بدفع الفلاحين 5000 جنيه مقابل استخدامهم لماكينات زراعية لرفع المياه من الترع العامة لمدة 5 سنوات .

وأكد " أبوصدام" خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد " ، أن جميع الفلاحين معارضين لهذا القانون لأنه صورة من صور بيع المياه للمزارعين  ، حتى أن الكثير من النواب معارضة لهذا القانون لإنه لايخدم الفلاح .


وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن  هذا القانون يمس أكثر من نصف الشعب المصري، لافتا إلى أن أي أضرار تنتج عنه إقرار هذا القانون تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم يأخذوا راي المعنيين بهذا القانون.  

وأوضح أن مشروع القانون يحظر إقامة المزارع السمكية في مجري النيل، وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الأضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك.


وأضاف حسين أبو صدام ، أن المادة 38 من القانون لا تهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وإنما لجمع أموال وتخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق ، منوها إلي أن مشروع القانون يحظر التعاقد على حفر آبار جوفية دون ترخيص من الوزارة بما ينبئ بعرقلة كبيرة  للمزارعين والمستثمرين  الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة.


و تنص المادة 38 الخاصة بفرض رسم 5 الاف جنيه على ماكينات الرى، على «انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين لـ «صدى البلد»: 7 آلاف كيلو متر مرحلة أولى فى مشروع تبطين الترع.. والأولوية لمصدر المشاكل

الذهب الأبيض يستعيد مكانته.. مدير معهد القطن: افتتاحات الرئيس خلال 2020 تستوعب مليوناً و250 ألف قنطار.. ومسئول بوزارة الزراعة: أنتجنا ثلاثة أصناف جديدة.. والفلاحين: توجيهات السيسي هامة لإعادة مكانته

الثلاثاء.. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية.. ويكرس الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ويحظر المحاصيل الشرهة

الرى: طرح قانون الموارد المائية الجديد أمام الجلسة العامة لـ النواب الأسبوع الحالى

الفلاحين: قانون الري الجديد ظاهره رحمة وباطنه عذاب

جدل برلماني حول دفع الفلاح 5 آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري بالقانون

ترشيحاتنا

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

كبار الأهلي يتدخلون لاحتواء أزمة كهربا مع موسيمانى

بعد صفعة الأهلى.. شوبير يوجه رسالة تحذير لـ كهربا

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

الأحد المقبل.. بدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

بينهم الزمر وعبدالماجد.. تأييد إدراج 83 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

افحص نفسك كل يوم.. دراسة توضح تأثير كورونا على الجلد بـ 3 علامات

رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور