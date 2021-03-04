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برلمان

سؤال برلماني عن استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان الكريم

الخميس 04/مارس/2021 - 04:34 م
النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
تقدمت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملا بأحكام المادة (129 ) من الدستور، والمواد ( 198، 200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجهًا لوزير التموين، حول استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وشددت نائبة البرلمان فى بيان صحفى لها على ضرورة توفير جميع مستلزمات المواطنين من سلع شهر رمضان "الياميش" وكذلك السلع ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد معدلات استهلاك المواطنين من منتجات اللحوم والدواجن خلال الشهر الكريم.

وطالبت بتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للوزارة للتأكد من حالة الأسواق ومدى توافر كافة السلع والمواد الغذائية وخاصةً الهامة والضرورية بأسعار مناسبة، ومنع حالات الاستغلال، ومتابعة عمل المخابز والمنافذ التموينية وأسطوانات البوتاجاز، وزيادة شبكة منافذ التوزيع، وتسهيل عملية صرف المقررات التموينية خلال الشهر الكريم.

كما شددت على ضرورة زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء في المعارض او المنافذ الثابتة او المتحركة وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات في الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص بهدف تلبية كافة احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.
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