وزير الزراعة يبحث مع سفير المجر آفاق التعاون بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اندارش ايمر كوفاكش السفير المجري الجديد بالقاهرة بعد تسلمه مهام عمله وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.









وقال القصير إن العلاقات المصرية المجرية تاريخية والوزارة لديها الرغبة في توسيع أطر التعاون فى مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وأصبحت ثالث دول العالم في إنتاج البلطي والأولى في أفريقيا والسادس عالميا في كمية الإنتاج وترغب في تصدير الفائض من الدواجن والأسماك إلى الخارج.









وأشار إلى رغبة الوزارة التعاون فى مجال إنتاج التقاوي وتبادل الأصول الوراثية للذرة وبعض أصناف الخضر وفي مجال البحوث الزراعية.





ومن جانبه أشار السفير المجرى إلى إمكانية التعاون أيضا في مجال الري الحديث والأنشطة المرتبطة به وإنتاج تقاوي الخضر وتبادل الأصول الوراثية وبنجر السكر حيث تمتلك المجر أكبر بنك لحفظ الأصول الوراثية لأصناف البنجر حوالي ٧٣٠٠ صنف.









وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل فنية لبحث سبل التعاون ووضع آلية عمل لتنفيذه.



