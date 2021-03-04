واحد من أغلى رجالها.. من هو اللواء كمال عامر الذي نعاه الرئيس والقوات المسلحة

وقد نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل عامر قائلا: " لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".





وأضاف الرئيس السيسي: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".





كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أ.ح دكتور كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.





من جهته، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قرارا بترقية اللواء كمال احمد عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.





من هو اللواء أركان حرب كمال عامر

تخرج اللواء كمال عامر من الكلة الحربية عام 1962 بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.





التدرج الوظيفي: شغل جميع المناصب القيادية من قائد فصيلة مشاة مرورا بجميع المناصب بسلاح المشاة. رئيسا لأركان وقائد لواء مشاة ميكانيكي. رئيسا لأركان وقائد فرقة مشاة ميكانيكي. رئيسا لأركان القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية. قائد القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية. رئيس أركان الجيش الثالث الميداني. قائدا للجيش الثالث الميداني. نائبا لمدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 إلي يوليو 1992 - والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995). مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتي 1997.