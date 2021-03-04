الأوقاف تفتتح 17 مسجدا بالمحافظات غدا.. وتواصل حملات التعقيم

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد رئيس القطاع الديني بالوزارة: أن نظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها يسهم في الحفاظ على النفس البشرية وينال به الإنسان أجرًا عظيمًا، فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : (عُرِضتْ عليَّ أجورُ أمَّتي حتَّى القَذاةُ يخرجُها الرَّجلُ منَ المسجدِ” , مبينًا فضيلته أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان: “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
للإطلاع على نص الخطبة اضغط هنا
وفي هذا الصدد أكد محمد مختار جمعة أن رحلة الإسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة, فهي رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية , جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين , وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه.
وأوضح أن مقام العبودية في أسمى معانيها هو الذي سما بالحبيب (صلى الله عليه وسلم) إلى أعلى درجات الرقي والكمال البشري , حيث يقول الحق سبحانه : ” سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ” (الإسراء :1) ، ليدرك الناس جميعًا إلى يوم القيامة قدر مقام العبودية لله (عز وجل) والانكسار له والخضوع بين يديه، فإذا كان مقام النبوة والرسالة قد ختم بخاتم الأنبياء والمرسلين فإن مقام العبودية قائم إلى يوم القيامة في أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم).
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (19) مسجدًا الجمعة القادمة ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل)مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :
أولًا : مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف الأقصر
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الرحمة – شارع الإسطبل – إسنا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|2.
|بلال بن رباح بنجع خليدي – منشأة العماري
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف قنا
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|3.
|نور الإيمان – مدينة قوص
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|4.
|عباد الرحمن – خزام – قوص
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|5.
|الرحمن نجع الحجيري – قفط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|6.
|أبو الحسن الشاذلي – القلعة – فقط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|الخلفاء الراشدين – كرم عمران – قنا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنوفية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|8.
|المغفرة – ميت أبو الكوم – مركز تلا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الغربية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|9.
|يوسف الصديق – كتامة بسيون
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|10.
|السلام – أبو الريش بحري – المليقطة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|11.
|النور – دنشال – مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|عوض حمد – قرية عوض حمد – مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|علي سعد – قرية سعد منية عطية – مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|البكساوي- البكساوي – إيتاي البارود
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|15.
|عبد الرازق رواش – البستان – الدلنجات
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|حموده – قرية حموده البستان – الدلنجات
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|17.
|الشرقي – قرية جزاير عيسى – الدلنجات
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف أسوان
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|18.
|خالد بن الوليد – أبو الريش قبلي – الخلاصاب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|19.
|التوبة – مدينة دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشر