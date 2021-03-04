الأوقاف تفتتح 17 مسجدا بالمحافظات غدا.. وتواصل حملات التعقيم

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد رئيس القطاع الديني بالوزارة: أن نظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها يسهم في الحفاظ على النفس البشرية وينال به الإنسان أجرًا عظيمًا، فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : (عُرِضتْ عليَّ أجورُ أمَّتي حتَّى القَذاةُ يخرجُها الرَّجلُ منَ المسجدِ” , مبينًا فضيلته أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.





حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان: “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.