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أحمد مجدي: شرط وحيد لانتهاء وفيات كورونا.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 06:20 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد مجدي إن منظمة الصحة العالمية اكدت أن انتهاء وباء كورونا بنهاية العالم سيكون هدفا غير واقعي، وأنه من المبكر اعتبار أن العالم سوف يتخلص من فيروس كورونا بنهاية العام الجارى 2021.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد إن تصرف الجميع بذكاء شرط لانتهاء الوفيات من خلال الإبقاء على عدد الاصابات بالفيروس في أدنى مستوى.

وتابع مقدم برنامج اخر الإسبوع أن اليابان تطالب الصين بعدم استخدام المسحات الشرجية على مواطنيها مراعاه لمشاعرهم.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، اليوم الخميس، إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.
 
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