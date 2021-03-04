دفن جثمان اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمقابر مصر الجديدة





انتهت منذ قليل مراسم دفن جثمان الراحل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث تم دفنه فى مقابر القوات المسلحة بمصر الجديدة.





وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.





وحصل اللواء كمال عامر على درجة الكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.





وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان.