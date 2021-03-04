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حياة كريمة.. التنمية المحلية: البدء في تنفيذ 5000 مشروع في 51 مركزا على مستوى الجمهورية

الخميس 04/مارس/2021 - 06:39 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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هاني حسين
قال ولاء  جاد الكريم  مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه يتم السير بشكل تدريجي  نحو تنفيذ مشاريع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة .


وأضاف  جاد الكريم  في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة "  دي إم سي"، :" تم الانتهاء من إعداد الخطط واحتياجات القرى في الفترة الماضية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة قيام  التنمية المحلية بمساعدة  مختلف جهات التنفيذ في القرى".


وتابع  :"  نعمل على  إعداد التصميمات وتوفير الأراضي وإزالة المعوقات واستخراج التصاريح ووضع الخطط الاساسية التي تستهدف تكامل كل قرية ".


وأكمل ولاء جاد الكريم :" يتم تنفيذ مشروعات بنية أساسية متعددة ومشروعات خدمات اجتماعية، ومشروعات صرف صحي ومشروعات شبكات مياه وطرق ".


ولفت جاد الكريم:"  ما يقرب من 5 ألاف مشروع  دخلت حيز التنفيذ في  51 مركزا على مستوى الجمهورية"، مضيفا:"  نتحرك في إطار زمني مدته عام للانتهاء من تطوير الـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية ".
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