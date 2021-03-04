حياة كريمة.. التنمية المحلية: البدء في تنفيذ 5000 مشروع في 51 مركزا على مستوى الجمهورية

قال ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه يتم السير بشكل تدريجي نحو تنفيذ مشاريع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة .









وأضاف جاد الكريم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم الانتهاء من إعداد الخطط واحتياجات القرى في الفترة الماضية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة قيام التنمية المحلية بمساعدة مختلف جهات التنفيذ في القرى".









وتابع :" نعمل على إعداد التصميمات وتوفير الأراضي وإزالة المعوقات واستخراج التصاريح ووضع الخطط الاساسية التي تستهدف تكامل كل قرية ".









وأكمل ولاء جاد الكريم :" يتم تنفيذ مشروعات بنية أساسية متعددة ومشروعات خدمات اجتماعية، ومشروعات صرف صحي ومشروعات شبكات مياه وطرق ".









ولفت جاد الكريم:" ما يقرب من 5 ألاف مشروع دخلت حيز التنفيذ في 51 مركزا على مستوى الجمهورية"، مضيفا:" نتحرك في إطار زمني مدته عام للانتهاء من تطوير الـ 51 مركزا على مستوى الجمهورية ".