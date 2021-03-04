محافظ الجيزة: إدراج 42 قرية بالصف وأطفيح ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء أحمد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شملت إدراج عدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح والتي ستشهد تغيير جذري علي مختلف الأصعدة والقطاعات التنموية والخدمية.





وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره لتلك المبادرة الرئاسية، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية وهى المبادرة التى تستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إداريا على مستوي محافظات الجمهورية كونها ترسيخا لتطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل للريف المصري.





وشدد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامآ بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة والتي تضمن تحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة الفرص للجميع ورفع قدرات البنية الأساسية و التحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.



