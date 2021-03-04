برلمانية : الوقوف على متطلبات المواطن واحتياجاته أهم ما تتبناه الدولة فى توجهاتها الحالية





قالت النائبة، غادة الضبع عضو مجلس النواب، إن تطبيق منظومة الخبز الجديدة تهدف إلى توفير الخبز المدعوم للمواطن المصري، مؤكدة على أن الهدف الأسمي للقيادة السياسية متمثلة في الحكومة هو الوقوف على متطلبات المواطن واحتياجاته الأساسية،وهذا ما تتبناه الدولة في توجهاتها الحالية، معقبة:" رغيف الخبز هو أهم حاجة عند المواطن".





و أكدت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن منظومة الخبز الجديدة تأتي استكمالًا للمبادرة الطموحة " حياة كريمة" والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، لتطوير القري المصرية وخلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن تحرير منظومة المخابز والعمل على رفع كفائتها وتحسينها بمثابة أمر جيد، سيصب في مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، حيث سيكون سيد المنظومة أكثر من الوقت الحالي.





وتابعت عضو مجلس النواب في تصريحاتها، قائلة: إن دراسة وزارة التموين لتطبيق هذه المنظومة، بمثابة بادرة جيدة من بوادر حياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرصها الشديد على دعم المواطن الأولى بالرعاية والدعم ، وتقديم كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطن على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي، بحضور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين. إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.





ومن المقرر أن يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين بدلا من الدعم العيني الممثل في 5 أرغفة/يوميا للفرد بشرط تحول المنظومة إلى الدعم النقدي المشروط.





وأشار إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.





وأشار إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز ستتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس وسيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.





وأكد أن المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.