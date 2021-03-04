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رياضة

على رأسهم محمد صلاح .. أفضل تشكيل مشترك بين لاعبي ليفربول وتشيلسي

الخميس 04/مارس/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
اختارت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيلة المشتركة لأفضل اللاعبين بين ليفربول وتشيلسي ، وذلك قبل مواجهتهما المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي بين لاعبي ليفربول وتشيلسي .

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي مساء اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً على ملعب أنفيلد، في مواجهة من الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي

ويضم التشكيل 7 لاعبين من تشيلسي و4 لاعبين من ليفربول من بينهم ثلاثي الخط الأمامي:

حراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)

خط الدفاع: بن تشيلويل – روديجير – زوما – رايس جيمس (جميعهم من تشيلسي)

خط الوسط: كانتي (تشيلسي) – تياجو ألكانتارا (ليفربول) – ماسون ماونت (تشيلسي)

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) – فيرمينو (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول)


على رأسهم محمد صلاح .. أفضل تشكيل مشترك بين لاعبي ليفربول وتشيلسي
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