على رأسهم محمد صلاح .. أفضل تشكيل مشترك بين لاعبي ليفربول وتشيلسي





وتواجد محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي بين لاعبي ليفربول وتشيلسي .





ويلتقي ليفربول مع تشيلسي مساء اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً على ملعب أنفيلد، في مواجهة من الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي





ويضم التشكيل 7 لاعبين من تشيلسي و4 لاعبين من ليفربول من بينهم ثلاثي الخط الأمامي:





حراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)





خط الدفاع: بن تشيلويل – روديجير – زوما – رايس جيمس (جميعهم من تشيلسي)





خط الوسط: كانتي (تشيلسي) – تياجو ألكانتارا (ليفربول) – ماسون ماونت (تشيلسي)





خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) – فيرمينو (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول)









اختارت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيلة المشتركة لأفضل اللاعبين بين ليفربول وتشيلسي ، وذلك قبل مواجهتهما المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.