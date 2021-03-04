الإعلامية شيرين ربيع مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون الإعلام

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعيين الإعلامية شيرين ربيع محمد مصطفي، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون الإعلام والثقافة والتواصل المجتمعي، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.





وقالت شيرين ربيع، انها ستعمل من خلال المنصب الجديد علي التجهيز لعدد من الخطط الإعلامية لنشر الوعي والتثقيف السياسي لأعضاء الحزب وعمل ندوات ولقاءات بالقوي السياسية والاحزاب الاخري للتقارب من اجل نشر ثقافة الحوار وتبادل وجهات النظر للتصدي للحملات الإعلامية الموجهة ضد مصر والتي تستهدف تشتيت الرأي العام الخارجي عن صورة الحياة السياسية الحزبية الحقيقة في مصر.





واشارت "ربيع" في تصريحات لها، الي انه يجب التواصل الحزبي بكافة وسائل التواصل المجتمعي الحديثة وذلك من خلال مشاركة لجان الإعلام والمرأة والشباب داخل الحزب وذلك لنشر الوعي الثقافي والارتقاء بلغه الحوار.





وتنظيم عدد من الفاعليات الحزبية والتي تحقق الانتشار السياسي في المجتمع لتقديم الحزب بصورة جيدة بما يتوافق مع الرؤية التى وضعها رئيس الوفد، لرفع الوعي الشعبي عن دور الحزب في الحياة السياسية.