أهالي شارع عزمي بالقناطر يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي

رصدت عدسة صدى البلد معاناة أهالي وأصحاب المحلات بشارع عزمي بالقناطر الخيرية من انتشار مياه الصرف الصحي بمنتصف الشارع.





في البداية يقول عربي القليوبي المقيم في شارع عزمي بالقناطر الخيرية ونعاني من انتشار الصرف الصحي بالمنطقة حيث تم رصف وسفلتة أجزاء من الشارع ولم يتم رصف ٥٠ مترا أمام المحلات التجارية التي تقوم بدفع ضرائب ورسوم النظافة وذلك منذ عامين، مشيرا إلى أن هذا الشارع شارع تجاري بعرض ١٠ أمتار وهذه القطعة التي لم يتم رصفها بيتم تجميع مياه الصرف الصحي بها.





وأشار القليوبي إلى أن أصحاب المحلات قاموا بتقديم عدة شكاوى لمجلس مدينة القناطر الخيرية ولكن دون جدوى ونحن نناشد وزير التنمية المحلية سرعة حل هذه المشكلة رأفة بأصحاب المحلات.





وتابع أحمد أمين صاحب أحد المحلات أن شارع عزمي يعاني من عدم اهتمام المسئولين بالقناطر بالشارع حيث تم رصف وسفلتة الجزء الأول من الشارع والجزء الأخير تاركين منتصف الشارع دون رصف أو سفلتة منذ عام ٢٠١٩ موضحا أن هذا الجزء من الشارع منخفض عن باقي الشارع مما يتسبب في تجميع مياه الصرف به بالإضافة إلى مخلفات سوق السمك.





وأضاف أمين أنه يقوم شهريا بتنظيف الشارع من المياه الراكدة بتكلفة تتعدى ١٠٠٠ جنيه مطالبا المسئولين بمجلس مدينة القناطر الخيرية بسرعة استكمال وسفلتة ورصف الشارع رأفة بسكان المنطقة وأصحاب المحلات.





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