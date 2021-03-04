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محافظات

صحة الغربية: الاطمئنان على الحالة الصحية قبل إعطاء لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:19 م
صحة الغربيه: قياس
صحة الغربيه: قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية
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احمد علي
 شهد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمعهد كبد المحلة.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. 

وخلال زيارته للمعهد ، تابع وكيل الوزارة مراحل  إعطاء  المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع ، الى شرح لألية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.

وقال عبد الناصر، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سوف يستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان أطلقت موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح ، وللحصول على ايه معلومات، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمني من وزارة الداخلية والطبي، وتوفير اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.

وقال الدكتور احمد محرز مدير معهد الكبد أن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ الغربية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا ان هناك تدريب متواصل لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة وذلك للتاكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم  وكذا التدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الاجراءات.

واضاف ان تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يتم  بشكل متصل دون انقطاع  حتى في ايام الجمعة والأجازات الرسمية وذلك من الساعة ٣ ظهرا حتى الساعة ٩ مساءا بمركز اللقاح بكبد المحلة.


رابط الموقع الالكترونى لمنظومه التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد
https://egcovac.mohp.gov.eg
التسجيل مفتوح لجميع الافراد المقيمين فى مصر.
صحة الغربية: الاطمئنان على الحالة الصحية قبل إعطاء لقاح كورونا
صحة الغربية: الاطمئنان على الحالة الصحية قبل إعطاء لقاح كورونا
صحة الغربية: الاطمئنان على الحالة الصحية قبل إعطاء لقاح كورونا
صحة الغربية: الاطمئنان على الحالة الصحية قبل إعطاء لقاح كورونا
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