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أخبار العالم

رد قاس من الحريري على تسريبات حزب الله اللبناني بشأن حكومته

الخميس 04/مارس/2021 - 08:48 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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محمود نوفل
أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، انه لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون بشأن تسمية بعض الوزراء في حكومته، مشيرا الي ان الهدف من تلك التسريبات فقط  نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل إلى الرئيس الحريري.


جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للحريري  ردا علي ما جاء في الصحيفة التابعة لحزب الله، بأن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أبلغ اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا، وأصر في المقابل أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، وأن المفاجأة كانت أن الرئيس الحريري رفض اقتراح عون، الأمر الذي أشار له أيضا نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم (ليل الأربعاء) في حديث تلفزيوني.


وواصل المكتب بيانه: إذا كانت كتلة التيار الوطني الحر ستحجب الثقة عن الحكومة وتقوم بمعارضتها، فما هو مبرر حصول رئيس الجمهورية على ثلث أعضاء الحكومة (خمسة زائد واحد من أصل 18)، كما يزعم من يقف وراء التسريب، في وقت كان الرئيس عون نفسه هو من يرفض في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان أن يكون لرئيس الجمهورية أي وزير في الحكومة، إذا لم يكن لديه كتلة نيابية تساهم في منحها الثقة ودعمها؟ وإذا كان قرار التيار الوطني الحر هو فعلا حجب الثقة عن الحكومة ومعارضتها، فلماذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر قبل أن يعلن موقفه، بعكس ما كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرر الحقائب الست من أصل 18 في سعيه للثلث المعطل؟.


وفي سياق اخر؛ جدد الحريري التزامه بالمبادرة الفرنسية التي تتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزف الراهن، مشيرا إلى أن قرار الحزب مستقل ولا يتبع أحدا.
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