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محافظات

محافظ بني سويف يشهد فعاليات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:27 م
محافظ بني سويف يشهد
محافظ بني سويف يشهد فعاليات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ، بدء فعاليات تطعيم الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بمستشفى بني سويف التخصصي،ممن قام بالتسجيل على الموقع الإليكتروني المخصص من وزارة الصحة للحصول على اللقاح، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة  والدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصي. 

وتابع  المحافظ " بمبنى العيادات الخارجية "جانبًا من مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، واستمع لشرح موجز لآلية تلقى اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات، وموعد تلقى الجرعة الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح.

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حيث أثنى محافظ بني سويف على جميع العاملين بمنظومة الصحة من الأطباء والتمريض الذي يعتبرون جيش مصر الأبيض ، مشيدًا بجهودهم المخلصة وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين من أبناء المحافظة.

من جهته أشار وكيل الوزارة،إلى أن مديرية الصحة استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الامراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مبنى العيادات  بالمستشفى التخصصي بالمستلزمات الطبية اللازمة، والاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم، والالتزام بمعايير الجودة وسياسة مكافحة العدوى والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان وتم إخطارهم برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة بموعد ومكان التطعيم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.
محافظ بني سويف يشهد فعاليات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
محافظ بني سويف يشهد فعاليات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
محافظ بني سويف يشهد فعاليات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
محافظ بني سويف يشهد فعاليات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
محافظ بني سويف يشهد فعاليات تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
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