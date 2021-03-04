التموين : منافذ متنقلة بالقرى والنجوع لبيع سلع رمضان بأسعار مخفضة

قال عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي عقد عدة اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية والشركات الغذائية للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف عبدالمنعم خليل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم الاتفاق مع 21 سلسلة تجارية بـ1252 فرعا، لعرض 15 سلعة غذائية تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت بين 15% وحتى 35%.



