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خالد عكاشة: مصر تتقدم بخطى ثابتة لضخ استثمارات في مناطق جديدة بأفريقيا.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:01 ص
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمد القاضي
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس غينيا بيساو لمصر تأتي تأكيدا الارتباط والترابط الذي أصبح نهجا استراتيجيا لدول القارة منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف "عكاشة"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة أصبح لا يمضي عليها أسبوع إلا وتكون في استقبال أحد السادة الرؤساء من الدول الأفريقية، وهو نهج اتبعه الرئيس السيسي من خلال فتح صفحات جديدة في الشراكة المؤثرة التي تعود بالإيجاب علي الدولة المصرية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الرئيس السيسي ورئيس غينيا بيساو بحثا جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومنع تنقلها بين الدول الأفريقية، فضلا عن مجموعة القضايات الأخرى ذات الارتباط مثل الهجرة غير الشرعية بأفريقيا.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تتقدم بخطي ثابتة نحو ضخ استمارات في مناطق جديد في القارة الأفريقية خاصة مع دول غرب أفريقيا، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية، لافتا إلى أن زعماء الدول الأفريقية يقدرون الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي تجاه قارة أفريقيا لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة.
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