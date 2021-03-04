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أخبار العالم

إعلان حالة التأهب القصوى بالكابيتول وسط تهديدات باقتحام الكونجرس من جديد

الخميس 04/مارس/2021 - 11:54 م
الكابيتول
الكابيتول
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على صالح
يشعر مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الامريكية بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن 50 ألف عضو في جماعة الميليشيات خططوا لاقتحام مبنى الكابيتول يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) ، بعد شهرين من أعمال الشغب الدامية في 6 يناير.


وجاء ذلك بعد يوم من كشف الشرطة الأمريكية عن معلومات استخباراتية عن "المؤامرة المحتملة" ، والتي يبدو أنها مرتبطة بنظرية مؤامرة لليمين المتطرف مفادها أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيصعد مرة أخرى إلى السلطة في 4 مارس ، وهو يوم التنصيب الأصلي للرؤساء قبل عام 1933.


ويعتقد المتآمرون المؤيدون للرئيس السابق ترامب الذين يعتقدون أن هذه النظرية أنه لم يتم تنصيب رئيس أمريكي رسميًا منذ تولي يوليسيس "س.جرانت" في عام 1869.


وأعلنت شرطة الكابيتول وجنود الحرس الوطني في حالة تأهب قصوى وسط تهديدات محتملة من ميليشيا عنيفة لاقتحام مبنى الكونجرس.


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