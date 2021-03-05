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رياضة

شريف إكرامي بصحبة رمضان صبحي والسعيد.. الأشخاص الحقيقيون نادرون

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:51 ص
شريف اكرامي ورمضان
شريف اكرامي ورمضان والسعيد
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محمد بدران

وجه شريف إكرامي، لاعب نادى بيراميدز، رسالة لزملائه رمضان صبحي وعبد الله السعيد وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر شريف إكرامي صورة رفقة رمضان والسعيد  وعلق عليها: "الأشخاص الحقيقيون نادرون" نالت إعجاب متابعيه.

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد ومباراة الفريق أمام نكانا بطل زامبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أوضح الاتحاد الأفريقي في خطابه أن المباراة ستقام في السادسة من مساء يوم ١٠ مارس الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



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