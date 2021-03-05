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حوادث

ضبط ٢٩٠ كيلو من سمكة الأرنب السامة بمحل أسماك بالإسكندرية

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
سمك الارنب
سمك الارنب
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (290 كيلو جرام " أسماك الأرنب السامة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور تداولها بالأسواق وتسبب الوفاة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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