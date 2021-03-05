ضبط ٢٩٠ كيلو من سمكة الأرنب السامة بمحل أسماك بالإسكندرية





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (290 كيلو جرام " أسماك الأرنب السامة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور تداولها بالأسواق وتسبب الوفاة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.



