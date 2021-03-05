فستان قصير.. الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها بصورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي عل موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها: "عشان أنا بيبي".





وبدت جوهرة بإطلالة جريئة ولافتة للأنظار، مرتدية فستان مثير و مكشوف، قصير بدون أكمام و ينتمي لصيحة فساتين الأوف شولدر، ذا فتحة جريئة عند منطقة الصدر، ما عكس أنوثتها و أبرز قوامها الرشيق الممشوق.





اعتمدت جوهرة على ترك خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدله على كتفيها بطريقة جذابة ولافتة تتناسب مع ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الجذابة التي كشفت عن جمال ملامحها مع احمر للشفاه باللون الروز اللامع.



