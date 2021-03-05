توزيع 5 آلاف شتلة زيتون علي مزارعي قرية قاطية ببئر العبد

أكد المهندس ناصر محمد سليمان مدير الإدارة الزراعية برمانة، توزيع خمسة آلاف شتلة زيتون على أهالي قرية أقطيه مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، لرفع المعناه عنهم بسبب الاحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة، بسبب الحرب على الإرهاب، والتي أدت إلى جفاف أشجار الزيتون التي تتميز بها المنطقة.

وأضاف، أن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وافق علي توفير 35 الف شتلة زيتون لتوزيعها مجانا علي مزارعي القرية والتجمعات التابعة لها ، وذلك في إطار الخريطة الزراعية التي أعدها المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، من أجل التوسع في زراعة اشجار الزيتون التي تتميز به محافظة شمال سيناء.

وقال المهندس ناصر، إن الخريطة تعتمد علي زراعه أصناف متعددة من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الشتوية من القمح والشعير وأشجار الزيتون والحمضيات للحفاظ على الإنتاج الزراعي من الخضروات والفاكهة التي تتميز بها المحافظة.

لفت المهندس عاطف مطر ، الي انه هناك جهود مستمرة للتوسع في الزراعات بمدينه العريش وبءر العبد ، حيث يتم إدخال شتلات متنوعة ومبيدات وأسمده تلزم في عمليه الزراعة أسفل الأنفاق البلاستيكية والصوب الزراعية الي جانب التوسع الأفقي في الزراعات بمناطق العريش وقري مركز بءر العبد لتعويض المساحات التي تضررت بسبب الحرب علي الإرهاب.

وأضاف أن الفترة القادمة، تشهد تنفيذ عمليات توسع كبيره في المشروعات الزراعية بعد تشغيل المياه علي مأخذ ترعه السلام وهذا سيوفر فرص عمل ويلبي احتياجات الأسواق من الانتاج الزراعي لمختلف المحافظات وكذلك فتح أبواب التصدير للدول العربية وهذا بدوره سيتيح فرصه التوسع في عمليات التصنيع الزراعي التي تعتمد علي الكميات الوفيرة من إنتاج الخضروات



ومن جانبه ..قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، ان الخطة الزراعية تستهدف مناطق بئر العبد ورمانه علي مسار ترعه السلام، بينما تستهدف الخطة في مناطق وسط سيناء الحسنه ونخل في التجمعات التنموية الزراعية والتي سيتم طرحها قريبا بحصول المواطن علي خمسة افدنة زراعية ، وذلك لريها علي مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة بحر البقر ، هذا الي جانب التوسع في الزراعات بمركز العريش علي مياه الابار السطحية.

وقال اللواء شوشه ، انه من المخطط زراعه 100 الف فدان علي مسار ترعه السلام ، حيث تم طرح 10 الاف فدان علي مأخذ " 4،5،6،7،8،9" بنظام حق الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للتنمية الزراعية ، كما سيتم طرح 2500 فدان علي مأخذ 20 و 21 و22 و 25 لتوزيعها علي الشباب الخريجين بواقع خمس افدنه لكل خريج.



اقرأ أيضا:

زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء