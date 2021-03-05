صراع القاع يشعل مواجهة الإسماعيلي ووادي دجلة في الدوري





ويسعى الإسماعيلي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من قاع الدوري، وتحسين وضعه قليلا في جدول الترتيب.





ويقدم الإسماعيلي نتائج كارثية في مسابقة الدوري، حيث خاض 13 مباراة، فاز في لقاء يتيم، وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلهما.





في المقابل يطمح وادي دجلة في انتزاع الفوز من الدراويش للهروب من المركز الأخير.





ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما تعادل مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد عبد المنصف.





ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الـ 18 والأخير.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الاتحاد السكندري مع الانتاج الحربي، وطلائع الجيش مع إنبي.

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره وادي دجلة اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الممتاز.