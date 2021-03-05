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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب توك توك في بني سويف

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:57 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمد عبدالحليم
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى النيل بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى  وتبين إصابة كل من حمادة عبدالتواب محسن عويس 45 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، عويس علي عويس 37  سنة مصاب  اشتباه كسر بالساعد الأيسر وجروح وكدمات متفرقة.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى القروى بجزيرة المساعدة كلا من فاطمة صابر عبدالحليم 32 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، هانم عاشور منصور 56 سنة مصابة جروح وكدمات متفرقة وجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم،  نادي محمود عبد الخالق 48 سنة مصاب كسر بالعمود الفقري وأسماء فهمي محمد 32 سنة مصاب  جروح وكدمات متفرقة.
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