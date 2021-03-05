إصابة 6 أشخاص في انقلاب توك توك في بني سويف

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى النيل بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى وتبين إصابة كل من حمادة عبدالتواب محسن عويس 45 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، عويس علي عويس 37 سنة مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيسر وجروح وكدمات متفرقة .



