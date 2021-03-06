حصاد الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يهنئ الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الأردن.. ويؤكد لسفير كازاخستان: لا ندخر جهدًا في خدمة الإسلام

حصاد الأزهر في أسبوع
حقيقة وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الأزهر بفيروس كورونا
الإمام الأكبر يهنئ الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الأردن
الإمام الأكبر يستقبل سفير أستراليا بمقر مشيخة الأزهر
شيخ الأزهر يدعو لإطلاق سراح 317 فتاة مختطفات من مدرسة في نيجيريا
شيخ الأزهر لسفير كازاخستان: لا ندخر جهدًا في خدمة الإسلام
الأزهر يعلن حاجته لمقدمي حلقات تعليمية
خريجو الأزهر: المتطرفون اتخذوا من المفاهيم المغلوطة سهامًا لبث الفتنة
وكيل الأزهر يحظر على المناطق ندب العاملين بدون إذن الجهات المختصة
مرصد الأزهر: أكثر من 1500 مستوطن اقتحموا «الأقصى» في فبراير
محمد فكري نائبا لرئيس جامعة الأزهر
نشر موقع صدى البلد، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأخبار المهمة، عن مشيخة الأزهر الشريف وقطاعاتها المختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
علقت جامعة الأزهر، على ما أثير حول وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الازهر بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت الجامعة، أن الفيديو المنتشر لأحد الطلاب الذين فاجأتهم نوبة التهاب حاد بالزائدة الدودية والى تم نقله على إثرها إلى مستشفى الطلبة وتم إجراء العملية على الفور والطالب بحالة جيدة ومستقرة وقد أدى امتحانه اليوم بلجنة خاصة بمقر إقامته بالمستشفى.
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية بالقاهرة مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية.
وخلال اللقاء، أرسل فضيلة الإمام الأكبر تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وخالص تهنئته للأردن قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا على الدور المحوري للملكة الأردنية في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير جلين مايلز، سفير استراليا بالقاهرة، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.
أكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على تعزيز التعاون المشترك مع استراليا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية واستقبال الطلاب وتدريب الأئمة والوعاظ، مشيرا إلى أن الأزهر يحصن طلابه الوافدين بالفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي ونبذ الفكر المغلوط وترسيخ قيم السلام والتعايش، وهو ما يجعل دول العالم حريصة على إرسال طلابها إلى هذه المؤسسة العريقة ليكونوا دعائم للسلام والاستقرار المجتمعي في بلادهم.
شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج, بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في فعاليات نادي ملتقى الشباب، والذي أقيم بعنوان: "تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة"، بمركز شباب توشكى بمدينة سوهاج، بحضور الشيخ عبد الرحمن اللاوي، الأمين العام لفرع المنظمة بسوهاج، وهيثم أحمد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.
أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، منشور رقم "2" لسنة 2021، بحظر ندب أو نقل أحد العاملين لأي جهة إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الخصوص.
وذكر وكيل الأزهر، أن هذا القرار جاء بسبب ما تلاحظ من وجود عجز في جميع التخصصات بالأزهر الشريف، بما فيها المجموعتين النوعيتين (التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية) المعنين بإنشاء قواعد البيانات.
أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره الشهري حول الاقتحامات الصهيونية التي تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث أكد المرصد أن 1.542 صهيوني قد اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال شهر فبراير الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور محمد فكري خضر، رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات لمدة أربع سنوات.
استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، السفير خيرت لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة.
قال الإمام الأكبر إن العلاقة العلمية والتعليمية بين الأزهر وكازاخستان طيبة وراسخة بفضل التعاون بين الأزهر وجامعته مع دولة كازاختسان وجامعاتها، وأن علماء كازاخستان كان لهم دور بارز في إثراء الفكر الإسلامي، وكان الإمام الفارابي رحمه الله فيلسوفًا إسلاميًّا بارزًا حظيت فلسفته باهتمام كبير في جامعة الأزهر من خلال الرسائل العلمية التي ناقشت فكر الإمام الفارابي وجهوده في خدمة الحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والتعريف بعلماء المسلمين ونشر أفكارهم.
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم لفريق عمل لإنتاج حلقات تعليمية للمناهج الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.
وناشد قطاع المعاهد، من يرغب بالتقدم يرجى ملء الاستمارة من هنا
دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإطلاق سراح أكثر من ٣٠٠ فتاة تم اختطافهن خلال هجوم إرهابي على مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، ولم تتبنى أي جهة أو جماعة إرهابية عملية الخطف حتى الآن.