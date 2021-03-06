حصاد الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يهنئ الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الأردن.. ويؤكد لسفير كازاخستان: لا ندخر جهدًا في خدمة الإسلام

حصاد الأزهر في أسبوع

نشر موقع صدى البلد، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأخبار المهمة، عن مشيخة الأزهر الشريف وقطاعاتها المختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

علقت جامعة الأزهر، على ما أثير حول وفاة ثلاثة طلاب بجامعة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية بالقاهرة مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية.





وخلال اللقاء، أرسل فضيلة الإمام الأكبر تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وخالص تهنئته للأردن قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا على الدور المحوري للملكة الأردنية في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.





استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير جلين مايلز، سفير استراليا بالقاهرة، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.