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ديني

شيخ الأزهر لسفير كازاخستان: لا ندخر جهدًا في خدمة الإسلام

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:22 م
شيخ الأزهر خلال استقبال
شيخ الأزهر خلال استقبال السفير الكازاخستاني
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محمد شحتة
استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين بمشيخة الأزهر، السفير خيرت لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة.

قال الإمام الأكبر إن العلاقة العلمية والتعليمية بين الأزهر وكازاخستان طيبة وراسخة بفضل التعاون بين الأزهر وجامعته مع دولة كازاختسان وجامعاتها، وأن علماء كازاخستان كان لهم دور بارز في إثراء الفكر الإسلامي، وكان الإمام الفارابي رحمه الله فيلسوفًا إسلاميًّا بارزًا حظيت فلسفته باهتمام كبير في جامعة الأزهر من خلال الرسائل العلمية التي ناقشت فكر الإمام الفارابي وجهوده في خدمة الحضارة الإنسانية، مؤكدًا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والتعريف بعلماء المسلمين ونشر أفكارهم.

من جانبه، عبر سفير كازاخستان بالقاهرة عن تقديره لما يقدمه الأزهر الشريف من جهود في خدمة الأمة الإسلامية وعلوم الدين، وأنه منذ جاء إلى القاهرة سفيرًا قبل ستة أشهر وهو يحرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين بلاده والأزهر، معبرًا عن سعادته بتعاون الأزهر مع كازاخستان في الترتيب لعقد مؤتمر "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية"، وسعي كازاخستان للاستفادة من خبرات الأزهر في مجال فهرسة ودراسة المخطوطات في الفترة المقبلة، وتنظيم فعاليات وأنشطة علمية لنشر تراث الإمام الفارابي.
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