حقيقة وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الأزهر بفيروس كورونا

علقت جامعة الأزهر، على ما أثير حول وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الازهر بسبب فيروس كورونا.









وأوضحت الجامعة، أن الفيديو المنتشر لأحد الطلاب الذين فاجأتهم نوبة التهاب حاد بالزائدة الدودية والى تم نقله على إثرها إلى مستشفى الطلبة وتم إجراء العملية على الفور والطالب بحالة جيدة ومستقرة وقد أدى امتحانه اليوم بلجنة خاصة بمقر إقامته بالمستشفى.





وذكرت ان الحالة الثانية لأحد الطلاب الذين اشتبه فى إصابته بفيروس كورونا بعد رصد درجة حرارته أثناء دخوله الكلية وقد تم نقله إلى المستشفى على الفور بسيارة الاسعاف لإجراء الفحوصات والاشاعات اللازمة وتقرر حجزه تحت الملاحظة.





وتابعت : ما اثير بشأن وفاة ثلاثة طلاب ليس له أساس من الصحة ونهيب بأبنائنا الطلاب تحرى الدقة فى الاخبار التى يتداولونها عبر صفحات التواصل الاجتماعى وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى عدم الاستقرار والبلبلة للتأثير على سير العملية الامتحانية